Refus d'obtempérer et course-poursuite entre Le Havre et Sainte-Adresse : les occupants d’une Clio interpellés


La course-poursuite s’est achèvée au bout d'une impasse à Sainte-Adresse. L'automobiliste, alcoolisé et circulant à vive allure, avait refusé de se soumettre à un contrôle de police au Havre.



Lundi 8 Décembre 2025 - 11:49


La Clio a été prise en charge par la police après un refus d'obtempérer - Illustration Pixabay
L’attention de policiers en patrouille boulevard de Leningrad, au Havre, a été attirée par une Clio circulant dangereusement. Il était aux environs de 4h30 dans la nuit de vendredi à samedi. L’automobiliste changeait de voie à plusieurs reprises sans jamais utiliser ses clignotants, relate la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN).

Le véhicule a bifurqué vers le boulevard de Graville puis rue du docteur-Piasecki, répétant la même infraction. Les fonctionnaires ont alors décidé d’effectuer un contrôle, après avoir pris soins d'activer leurs avertisseurs lumineux. À cet instant, la Clio, avec trois hommes à bord, a redémarré brusquement, refusant d’obtempérer, et a pris la fuite sur les chapeaux de roues.

Coincés au bout d'une impasse à Sainte-Adresse

Les policiers ont été rapidement rejoints par un autre équipage qui a tenté de bloquer la progression de la voiture des fuyards. Mais le conducteur a poursuivi sa cavale à vive allure, empruntant plusieurs rues du Havre via la rue Théophile-Gautier, avant de franchir un rond-point et de s’engager rue Thieullent… en sens interdit, direction Sainte-Adresse.

Au cours de ce périple, le conducteur s’est engouffré soudainement dans la sente des Hommes-d’Armes, une impasse. La Clio s’est alors retrouvée coincée au bout de la voie... Le conducteur est sorti de sa voiture et s’est enfui en courant. Poursuivi par les forces de l’ordre, il a été rattrapé et maîtrisé à la faveur d’une chute au sol.

Les trois occupants du véhicule âgés de 28, 29 et 31 ans ont finalement été interpellés et menottés afin d’éviter toute nouvelle tentative de fuite.

Le conducteur était alcoolisé

Le dépistage a révélé que le conducteur présentait un taux de 0,86 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,72 g par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, tout comme ses deux passagers. Les suites judiciaires ne sont pas encore connues à cette heure.




