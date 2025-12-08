Refus d'obtempérer et course-poursuite entre Le Havre et Sainte-Adresse : les occupants d’une Clio interpellés

Les policiers ont été rapidement rejoints par un autre équipage qui a tenté de bloquer la progression de la voiture des fuyards. Mais le conducteur a poursuivi sa cavale à vive allure, empruntant plusieurs rues du Havre via la rue Théophile-Gautier, avant de franchir un rond-point et de s’engager rue Thieullent… en sens interdit, direction Sainte-Adresse.



Au cours de ce périple, le conducteur s’est engouffré soudainement dans la sente des Hommes-d’Armes, une impasse. La Clio s’est alors retrouvée coincée au bout de la voie... Le conducteur est sorti de sa voiture et s’est enfui en courant. Poursuivi par les forces de l’ordre, il a été rattrapé et maîtrisé à la faveur d’une chute au sol.



Les trois occupants du véhicule âgés de 28, 29 et 31 ans ont finalement été interpellés et menottés afin d’éviter toute nouvelle tentative de fuite.