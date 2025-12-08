Refus d'obtempérer et course-poursuite entre Le Havre et Sainte-Adresse : les occupants d’une Clio interpellés

L’attention de policiers en patrouille boulevard de Leningrad, au Havre, a été attirée par une Clio circulant dangereusement. Il était aux environs de 4h30 dans la nuit de vendredi à samedi. L’automobiliste changeait de voie à plusieurs reprises sans jamais utiliser ses clignotants, relate la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN).
Le véhicule a bifurqué vers le boulevard de Graville puis rue du docteur-Piasecki, répétant la même infraction. Les fonctionnaires ont alors décidé d’effectuer un contrôle, après avoir pris soins d'activer leurs avertisseurs lumineux. À cet instant, la Clio, avec trois hommes à bord, a redémarré brusquement, refusant d’obtempérer, et a pris la fuite sur les chapeaux de roues.
Le véhicule a bifurqué vers le boulevard de Graville puis rue du docteur-Piasecki, répétant la même infraction. Les fonctionnaires ont alors décidé d’effectuer un contrôle, après avoir pris soins d'activer leurs avertisseurs lumineux. À cet instant, la Clio, avec trois hommes à bord, a redémarré brusquement, refusant d’obtempérer, et a pris la fuite sur les chapeaux de roues.
Coincés au bout d'une impasse à Sainte-Adresse
Les policiers ont été rapidement rejoints par un autre équipage qui a tenté de bloquer la progression de la voiture des fuyards. Mais le conducteur a poursuivi sa cavale à vive allure, empruntant plusieurs rues du Havre via la rue Théophile-Gautier, avant de franchir un rond-point et de s’engager rue Thieullent… en sens interdit, direction Sainte-Adresse.
Au cours de ce périple, le conducteur s’est engouffré soudainement dans la sente des Hommes-d’Armes, une impasse. La Clio s’est alors retrouvée coincée au bout de la voie... Le conducteur est sorti de sa voiture et s’est enfui en courant. Poursuivi par les forces de l’ordre, il a été rattrapé et maîtrisé à la faveur d’une chute au sol.
Les trois occupants du véhicule âgés de 28, 29 et 31 ans ont finalement été interpellés et menottés afin d’éviter toute nouvelle tentative de fuite.
Au cours de ce périple, le conducteur s’est engouffré soudainement dans la sente des Hommes-d’Armes, une impasse. La Clio s’est alors retrouvée coincée au bout de la voie... Le conducteur est sorti de sa voiture et s’est enfui en courant. Poursuivi par les forces de l’ordre, il a été rattrapé et maîtrisé à la faveur d’une chute au sol.
Les trois occupants du véhicule âgés de 28, 29 et 31 ans ont finalement été interpellés et menottés afin d’éviter toute nouvelle tentative de fuite.
Le conducteur était alcoolisé
Le dépistage a révélé que le conducteur présentait un taux de 0,86 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,72 g par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, tout comme ses deux passagers. Les suites judiciaires ne sont pas encore connues à cette heure.
Les autres infos du jour
-
Le Havre : un supporter interpellé au Stade Océane après des injures racistes envers des agents de sécurité
-
Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans
-
Le Havre : trois voitures en feu… et la façade d’un immeuble touchée
-
Fontaine-Le-Bourg : un automobiliste coincé dans un ravin après une sortie de route