Yvelines. Aidez la police à retrouver Ismael, 11 ans, disparu depuis vendredi

La police de Saint-Germain-en-Laye diffuse un appel à témoins après la disparition préoccupante d’Ismael, un garçon de 11 ans parti d’un foyer éducatif vendredi après-midi.



Le jeune, décrit comme mince de type afro-méditerranéen, a quitté l’établissement Saint-Vincent vers 14h30 et n’a plus donné signe de vie depuis, indiquent les services de police. Il portait un jogging noir ainsi qu’un manteau à capuche au moment de sa disparition, et est susceptible de porter des lunettes de vue de manière occasionnelle.



Selon l’avis diffusé, l’enfant a les cheveux crépus courts noirs et les yeux marron. Les forces de l’ordre soulignent que toute observation, même jugée mineure, peut aider à orienter les recherches.



Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 39 10 91 03

