Le Havre : un supporter interpellé au Stade Océane après des injures racistes envers des agents de sécurité


Un supporter de 38 ans a été interpellé au Stade Océane après avoir proféré des injures racistes envers deux agents de sécurité durant le match Le Havre – Paris FC.



Lundi 8 Décembre 2025 - 11:09


Le supporter assistait à la rencontre Le Havre - Paris FC, hier soir au stade Océane - Illustration
Un homme de 38 ans a été interpellé hier soir, vers 18h30, au Stade Océane lors du match Le Havre – Paris FC, après avoir proféré des injures à caractère raciste à l’encontre de deux agents de sécurité.

Les faits se sont produits en tribune, où l’individu s’en est pris verbalement à deux agents de 37 et 42 ans. Un témoin présent sur les lieux a confirmé aux policiers que l’auteur avait bien tenu des propos racistes.

Interpellation et garde à vue

Alertés, les policiers chargés de sécuriser l’événement ont procédé à l’interpellation du supporter. L’homme, légèrement alcoolisé – 0,25 mg/l d’air expiré – a été placé en garde à vue.

L’auteur, âgé de 38 ans, originaire d'une commune voisine, a été ramené au commissariat pour être entendu sur les faits.

 




08/12/2025

