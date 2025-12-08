Le Havre : un supporter interpellé au Stade Océane après des injures racistes envers des agents de sécurité

Un homme de 38 ans a été interpellé hier soir, vers 18h30, au Stade Océane lors du match Le Havre – Paris FC, après avoir proféré des injures à caractère raciste à l’encontre de deux agents de sécurité.
Les faits se sont produits en tribune, où l’individu s’en est pris verbalement à deux agents de 37 et 42 ans. Un témoin présent sur les lieux a confirmé aux policiers que l’auteur avait bien tenu des propos racistes.
Interpellation et garde à vue
Alertés, les policiers chargés de sécuriser l’événement ont procédé à l’interpellation du supporter. L’homme, légèrement alcoolisé – 0,25 mg/l d’air expiré – a été placé en garde à vue.
L’auteur, âgé de 38 ans, originaire d'une commune voisine, a été ramené au commissariat pour être entendu sur les faits.
