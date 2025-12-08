Collision entre deux véhicules à Tancarville : un homme héliporté par Dragon76 au CHU de Rouen

Deux voitures sont entrées en collision ce lundi matin sur la route du Havre, à Tancarville (Seine-Maritime). L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers et sept engins, appelés peu avant 10 heures.
Deux blessés dont un grave
À leur arrivée, les secours ont pris en charge deux blessés, dont un conducteur incarcéré dans son véhicule. L’homme, âgé de 37 ans et grièvement blessé, a été désincarcéré puis héliporté vers le CHU de Rouen par Dragon76, appareil de la Sécurité civile.
La seconde victime, un homme de 25 ans, plus légèrement touché, a été évacuée vers le centre hospitalier de Lillebonne.
