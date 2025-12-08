Connectez-vous S'inscrire

Collision entre deux véhicules à Tancarville : un homme héliporté par Dragon76 au CHU de Rouen


Deux voitures se sont percutées ce lundi matin à Tancarville, faisant deux blessés. L’un d’eux, grièvement touché et coincé dans son véhicule, a dû être désincarcéré avant d’être héliporté vers le CHU de Rouen.



Lundi 8 Décembre 2025 - 14:43


Dragon76 - illustration
Dragon76 - illustration
Deux voitures sont entrées en collision ce lundi matin sur la route du Havre, à Tancarville (Seine-Maritime). L’intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers et sept engins, appelés peu avant 10 heures.

 

Deux blessés dont un grave

À leur arrivée, les secours ont pris en charge deux blessés, dont un conducteur incarcéré dans son véhicule. L’homme, âgé de 37 ans et grièvement blessé, a été désincarcéré puis héliporté vers le CHU de Rouen par Dragon76, appareil de la Sécurité civile.

La seconde victime, un homme de 25 ans, plus légèrement touché, a été évacuée vers le centre hospitalier de Lillebonne.
 




