Collision entre deux véhicules à Tancarville : un homme héliporté par Dragon76 au CHU de Rouen

Deux voitures se sont percutées ce lundi matin à Tancarville, faisant deux blessés. L’un d’eux, grièvement touché et coincé dans son véhicule, a dû être désincarcéré avant d’être héliporté vers le CHU de Rouen.