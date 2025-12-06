Fontaine-Le-Bourg : un automobiliste coincé dans un ravin après une sortie de route

Un conducteur de 48 ans a été secouru ce samedi soir à Fontaine-Le-Bourg (Seine-Maritime) après une sortie de route. Son véhicule s’est immobilisé une dizaine de mètres en contre-bas de la chaussée, le laissant prisonnier de l’habitacle.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus route du Bohlard, mobilisant d’importants moyens dont une équipe spécialisée en milieu périlleux
Le victime prise en charge
À leur arrivée, les secours ont trouvé l’automobiliste conscient mais piégé à bord de sa voiture. Balisage, reconnaissance et sécurisation du site ont été engagés avant la prise de contact avec la victime.
Six engins et dix-huit sapeurs-pompiers sont mobilisés, aux côtés de la gendarmerie. L’homme de 48 ans est en cours de prise en charge.
L’intervention se poursuit.
