Seine-Maritime : une caravane, un chalet et un fourgon détruits dans un incendie à Senneville-sur-Fécamp

Une caravane, un chalet en bois et un fourgon ont été détruits dans un incendie qui s'est déclaré sur un terrain privé, rue de la Briqueterie à Senneville-sur-Fécamp (Seine-Maritime).



Le feu dont l'origine est inconnue à ce stade de l'enquête a été signalé dans la nuit du 8 février vers 2h30. Il s'est propagé malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et les moyens mis en oeuvre pour le circonscrire. Le terrain, propriété d'un habitant de la commune, abrite plusieurs caravanes et véhicules automobiles.



Une enquête a été ouverte par le commissariat de Fécamp.