Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué dans un accident de la route à Mesnil-Esnard


Un homme de 82 ans a perdu la vie ce dimanche après-midi à -Mesnil-Esnard, percuté par une voiture sur la route de Paris. Les secours, rapidement mobilisés, n’ont pu que constater son décès sur place



Dimanche 11 Janvier 2026 - 16:03


La victime a été tuée sur le coup, selon les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Un dramatique accident de la circulation s’est produit ce dimanche après-midi à Le-Mesnil-Esnard. Un piéton âgé de 82 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture sur la route de Paris.

Les secours ont été engagés peu après 15 heures pour une collision impliquant un véhicule léger et un piéton. À leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers n’ont pu que constater le décès de la victime, un homme de 82 ans, mort sur le coup, précise le sService départemental d'incendie et de secours (Sdis76)..

Circonstances à établir

Dix sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre véhicules de secours routier.. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. Une enquête devra préciser les conditions dans lesquelles le piéton a été percuté sur cet axe particulièrement fréquenté de la commune.

 





11/01/2026

