Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

Un pavillon situé route du Calvaire, à Grand-Camp, près de Broglie, a été le théâtre d’une intoxication au monoxyde de carbone, ce dimanche matin. Trois personnes ont été prises en charge par les secours après avoir été incommodées par les émanations du gaz.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 9h30. À leur arrivée, un homme de 90 ans, une femme de 53 ans et un garçon de 10 ans présentaient des symptômes d’intoxication. Les trois victimes ont été transportées en urgence relative à l’hôpital de Bernay.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 9h30. À leur arrivée, un homme de 90 ans, une femme de 53 ans et un garçon de 10 ans présentaient des symptômes d’intoxication. Les trois victimes ont été transportées en urgence relative à l’hôpital de Bernay.
Le groupe électrogène en cause
Les investigations menées sur place ont permis d’identifier l’origine des émanations : un groupe électrogène thermique, installé et utilisé depuis la veille dans le sous-sol de l’habitation. L’appareil a provoqué une accumulation de monoxyde de carbone à l’intérieur du pavillon.
Au total, 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Ils ont procédé à la ventilation complète des lieux afin d’évacuer le gaz toxique. L’intervention s’est achevée aux alentours de 11h15.
Au total, 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Ils ont procédé à la ventilation complète des lieux afin d’évacuer le gaz toxique. L’intervention s’est achevée aux alentours de 11h15.
Les autres infos du jour
-
Seine-Maritime : 7 000 foyers encore privés d’électricité ce samedi soir à 21 h
-
Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue
-
Avis de « grand vent » sur la Manche et la mer du Nord ce week-end : prudence sur le littoral de la Seine-Maritime
-
Un feu de chambre se propage à la toiture de l'habitation à Saint-Valéry-en-Caux