Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

Les investigations menées sur place ont permis d’identifier l’origine des émanations : un groupe électrogène thermique, installé et utilisé depuis la veille dans le sous-sol de l’habitation. L’appareil a provoqué une accumulation de monoxyde de carbone à l’intérieur du pavillon.

Au total, 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Ils ont procédé à la ventilation complète des lieux afin d’évacuer le gaz toxique. L’intervention s’est achevée aux alentours de 11h15.