 InfoNormandie – Actualités locales en continu
Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges


[Actualisé] - Le corps sans vie de l'homme porté disparu a été retrouvé peu avant 22 heures. L'adolescent de 15 ans qui l'accompagnait, choqué, a été transporté au CHU de Rouen. La gendarmerie a ouvert une enquête pour établir les circonstances de ce drame.



Jeudi 6 Novembre 2025 - 19:38


Le drame s'est produit ce jeudi en fin de journée sur le lac de Jumièges, dans des circonstances que l'enquête de la gendarmerie va devoir établir - Illustration Seine-Maritime attractivité
Le drame s'est produit ce jeudi en fin de journée sur le lac de Jumièges, dans des circonstances que l'enquête de la gendarmerie va devoir établir - Illustration Seine-Maritime attractivité
Des moyens de secours ont été engagés ce jeudi en début de soirée au lac de Jumièges situé dans les boucles de la Seine (Seine-Maritime), rue de la Navine, après le chavirement d’une embarcation avec deux personnes à bord.

À l’arrivée des secours, un adolescent de 15 ans avait réussi à regagner la rive par ses propres moyens. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il était sain et sauf mais choqué. Il a été évacué vers les urgences pédiatriques du CHU de Rouen. L'homme qui l'accompagnait, âgé de 58 ans, restait quant à lui introuvable.

Des recherches aquatiques de grande ampleur

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a mobilisé d’importants moyens : 29 sapeurs-pompiers et 15 engins, dont des équipes de sauveteurs aquatiques de surface, des plongeurs engagés par voie terrestre et une équipe héliportée à bord de Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile bas au Havre. Les recherches, coordonnées par un chef de colonne, se sont poursuivies autour et sur le plan d’eau pour tenter de localiser la victime. Cette dernière a finalement été retrouvée sans vie peu avant 22 heures. Elle a été déclarée décédée par un médecin sur place. 

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes du chavirement.

 





Mots clés : faits divers, jumièges, Seine-Maritime



Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges

06/11/2025

Circulation du week-end du 11 novembre : prudence sur les routes, surtout vendredi et mardi

06/11/2025

Le Havre : permis invalide, insultes aux policiers et dépistage positif aux stupéfiants

06/11/2025

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025

Armistice du 11 Novembre 1918 : une trentaine de cérémonies commémoratives dans l’Eure

05/11/2025

Le Havre : un scootériste en état d'ivresse blessé dans un accident avec une voiture

05/11/2025

Rouen’ing - ENDOrun : 5 km solidaires contre l’endométriose

05/11/2025

Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

05/11/2025

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025

De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral

04/11/2025

Collision entre trois véhicules, dont un poids-lourd, sur l’A29 en Seine-Maritime : trois blessés

04/11/2025

Le Havre : le neveu ivre, le tonton aussi dans la voiturette

04/11/2025

Montivilliers : repéré par un voisin, un Havrais de 31 ans interpellé pour tentative de vol par effraction

04/11/2025

Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

04/11/2025

Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité

03/11/2025

Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

03/11/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

03/11/2025

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025

Incendie criminel à la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime) : quatre jeunes mis en examen

02/11/2025

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025 -

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025 -

Seine-Maritime : un incendie ravage une stabulation, 25 veaux périssent dans les flammes

04/11/2025 -

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025 -

Rouen : une piétonne grièvement blessée boulevard Ferdinand de Lesseps

05/11/2025 -

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen