Seine-Maritime : un homme perd la vie après le chavirement d’une barque sur le lac de Jumièges

[Actualisé] - Le corps sans vie de l'homme porté disparu a été retrouvé peu avant 22 heures. L'adolescent de 15 ans qui l'accompagnait, choqué, a été transporté au CHU de Rouen. La gendarmerie a ouvert une enquête pour établir les circonstances de ce drame.