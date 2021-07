Seine-Maritime : tracteur contre moto à Sommery, un homme héliporté en urgence absolue au CHU de Rouen

Un tracteur et une moto sont entrés en collision, mercredi 21 juillet, vers 13h30, sur la route de Dieppe (CD 915) à Sommery, dans le pays de Bray (Seine-Maritime).



Le pilote du deux-roues, un homme âgé de 64 ans a été grièvement blessé dans la violence du choc. Présentant un traumatisme facial, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté, en urgence absolue, vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen, à bord de l'hélicoptère Viking du Samu 76.



Les circonstances de l'accident restent à déterminer.



Le CD 915 a été coupé à la circulation afin de permettre à l'hélicoptère de se poser au plus près.