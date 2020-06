Seine-Maritime : le cadavre d’un homme repêché ce matin en Seine à Canteleu, près de Rouen

Le cadavre d’un homme qui dérivait à la surface de la Seine été découvert ce mardi matin, à hauteur du quai Gustave-Flaubert, à Canteleu, près de Rouen (Seine-Maritime).



Le corps a été aperçu peu avant dix heures, par l’équipage d’une vedette du grand port maritime de Rouen. Il a été pris en charge par une équipe de sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers. L’homme dont l’âge n’a pu être précisé n’avait sur lui aucun papier permettant de l’identifier.



Un examen de corps devrait avoir lieu dans les prochaines heures afin de vérifier la présence ou non de traces suspectes de violences ou de blessures.



Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte par les services de police de Rouen.



Plus d’informations à venir