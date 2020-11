Seine-Maritime : il s'empresse de cacher la drogue dans son pantalon à la vue des policiers à Sotteville-lès-Rouen

L'attitude d'un piéton n'a pas manqué d'attirer l'attention de policiers de la brigade anti-criminalité lors d'un contrôle, jeudi 5 novembre, dans l'après-midi, rue Max Dormoy, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). En effet, à la vue des gardiens de la paix en civil, l'homme s'est empressé de dissimuler un sachet dans son pantalon. L'objet du délit, le sachet, contenait 4 grammes d'herbe et 10 grammes d'héroïne.



Le suspect, âgé de 39 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, a été interpellé puis conduit à l'hôtel de police où il a été placé en garde à vue pour détention de stupéfiants. Une perquisition menée à son domicile en présence d'un officier de police judiciaire a en effet permis de découvrir 55 grammes d'herbe, 40 grammes de résine de cannabis et 8 grammes d'héroïne.





Le trentenaire était toujours entendu ce matin par les enquêteurs.