Seine-Maritime : feu d’appartement dans une résidence à Saint-Valery-en-Caux, pas de blessé

Des reconnaissances ont été effectuées, et une lance à incendie a été déployée pour procéder à l’extinction des flammes.



Selon le bilan provisoire, aucune victime n’est à déplorer. L’intervention, qui a mobilisé jusqu’à 21 sapeurs-pompiers avec six engins, soutenus par une unité sanitaire opérationnelle, est toujours en cours afin de sécuriser complètement les lieux et éviter toute reprise du feu.