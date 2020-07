Seine-Maritime : deux promeneurs britanniques pris au piège de la marée au Trou à l'homme

Un couple de promeneurs isolé par la marée dans le secteur du Trou à l'Homme, près d’(Seine-Maritime) a été récupéré sain et sauf ce mercredi soir.Vers 18h45, la présence d’une femme et d’un homme a été constatée par l’équipage du navire de promenade Aventurier III. Les deux personnes étaient encerclées par la mer au niveau du fameux Trou à l’homme. Prévenu par radio, le sémaphore de Fécamp a aussitôt alerté le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-NezUne embarcation - le semi-rigide SNS 509 L'Yportaise - de la société nationale de sauvetage en mer d'Yport, a été engagée pour aller porter assistance aux deux promeneurs, de nationalité britannique. Ces derniers ont été récupérés à bord puis déposés à quai au port d'Yport vers 20h10.