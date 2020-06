16 promeneurs isolés par la marée secourus par les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce dimanche après-midi sur le littoral du département pour secourir des promeneurs isolés par la marée.



D’abord entre le Trou à l’homme et la plage d’Étretat où, à 15h24, cinq personnes se sont retrouvées piégées par la marée montante. Elles ont été récupérées à bord d’une embarcation de sauvetage-aquatique des sapeurs-pompiers et ramenées, saines et sauves, sur la plage.



Une heure plus tard, onze personnes ont été secourues sur la plage du Tilleul, près du cap d’Antifer. Elles ont également été isolées par la marée. L’intervention des secours était toujours en cours à 17h30.