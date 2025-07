Seine-Maritime : deux camions transportant des matières dangereuses interceptés dans le tunnel de la Grand-Mare

Les autorités rappellent que cette interdiction est clairement signalée à l’approche du tunnel par des panneaux de restriction de catégorie E, à l’instar des tunnels du Mont-Blanc ou de Fourvière à Lyon. Un itinéraire de contournement obligatoire est mis en place via l’ouest de l’agglomération rouennaise (A28, A29, A151, A150 et RN338), balisé par les panneaux S3 et S4.



Des opérations similaires seront renouvelées régulièrement et sans préavis, assurent les services de l’État, afin de faire respecter cette mesure de sécurité vitale.