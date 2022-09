Seine-Maritime. Une trentaine de veaux périssent dans l'incendie d'un bâtiment agricole en feu à Saint-Jouin-Bruvenal

Une cuve à fioul s'est percée sous l'effet de la chaleur et a entièrement brûlé. Une trentaine de veaux n'ayant pu être évacués auraient péri dans l'incendie , selon le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis). A 15h30, le sinistre était toujours en cours d'extinction au moyen de trois lances.



Les fumées n'impactent pas la population, selon les secours sur place. L'intervention mobilise dix-neuf sapeurs-pompiers et sept engins.



On ignore dans l'immédiat l'origine du départ de feu.



Plus d'infos à venir sur infoNormandie