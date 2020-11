Rouen : une trentaine d'individus dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène et de balles de défense

Des équipages de la brigade anti-criminalité (BAC) et de la brigade spécialisée de terrain (BST) se sont rendus sur les lieux afin de sécuriser l'intervention des pompiers. Mais les forces de l'ordre, à leur tour, ont été accueillies par des tirs de mortiers et d'artifices. La vitre d'un véhicule de la BAC a été endommagée par un projectile.



Devant la tournure des événements, les policiers ont été contraints de faire usage de grenades lacrymogènes et de leurs lanceurs de balles de défense (LBD) pour faire reculer et disperser les assaillants. A 20h45, le calme était revenu dans le quartier.