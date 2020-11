Rouen : un dealer et son client arrêtés lors d’une transaction sous les yeux des policiers

Lors d’une surveillance dans le quartier de La Croix-de-Pierre à Rouen (Seine-Maritime) ont assisté incidemment à une transaction de stupéfiants entre un dealer et son client.



Il était aux environs de 18h30, samedi 7 novembre. Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) remarque deux individus en train d’échanger un sachet contre de l’argent.



Les policiers en civil se rapprochent et procèdent à un contrôle du supposé acheteur. L’homme est en possession d’un sachet en plastique contenant un peu moins de deux grammes de résine de cannabis et de 500€ en petites coupures. Il est interpellé sur le champ.