Rouen : la toiture d’une maison de trois étages s’embrase, 30 sapeurs-pompiers mobilisés

L’intervention, qui mobilise trente sapeurs-pompiers et quatorze engins, sera de longue durée, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Le bilan provisoire ne fait état d’aucune victime : la maison était fermée et inoccupée.



Une enquête va être ouverte par les services de police afin de déterminer l’origine de l’incendie