Rouen : armé et masqué, le braqueur solitaire dérobe la recette du bar-tabac de la Seine

Le bar-tabac de la Seine, quai de Paris à Rouen (Seine-Maritime) a été la cible d'un vol à main armée, dans la nuit de ce dimanche 21 septembre.L'établissement était sur le point de fermer, vers 1h45, quand un individu, le visage dissimulé sous une capuche et portant un masque chirurgical, a fait irruption. L'homme a immédiatement braqué une arme de poing en direction de l'employée qui se trouvait à proximité de la caisse. Sous la menace, il a contraint cette dernière, âgée de 24 ans, à lui remettre le contenu du tiroir-caisse.Le malfaiteur en a profité pour dérober quelques paquets de cigarettes avant de prendre la fuite à pied. Le montant du préjudice n'a pas été révélé.Une autre employée se trouvait dans l'arrière boutique : elle a déclaré aux enquêteurs n'avoir rien vu ni entendu.Le plan de recherches déclenché par les services de police n'ont pas permis de le retrouver. Des investigations de police technique et scientifique (recherche de traces et d'indices) ont été effectuées par le service régional d'identité judiciaire et l'enquête a été confiée à la sûreté départementale.