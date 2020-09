Le braqueur d’un salon de coiffure, près de Rouen, arrêté 20 minutes après les faits

Le coiffeur, un homme de 52 ans, explique qu'il était dans le salon avec un client quand un individu, ganté, est entré, en pointant une arme de poing dans sa direction. « Donne-moi la caisse », lance immédiatement le braqueur. Qui insiste encore. L'employé s'exécute : il lui remet les billets et la monnaie que contient le tiroir-caisse, soit quelques centaines d'euros. Puis l'individu prend la fuite à pied.



Un équipage de la BST, se rend sur les lieux et entreprend immédiatement des recherches, sur la base de la description de l'auteur fournie par la victime et le client témoin des faits. Un individu, semblant correspondre au signalement, est repéré rue Ernest-Renan dans la commune voisine de Saint-Etienne-du-Rouvray.