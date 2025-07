RN154 : des travaux de nuit pour installer de nouveaux panneaux à messages variables

Pour permettre ces travaux en toute sécurité, la circulation sera interdite sur la RN154 entre 20h et 6h, lors des deux nuits suivantes :



• Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 août 2025, la RN154 sera fermée dans le sens Nonancourt → Évreux, à partir de l’échangeur n°11 de Chavigny-Bailleul.

🚗 Déviation via la RD6154 jusqu’au giratoire des Fayaux.

🚧 Les bretelles d’entrée des échangeurs de Chavigny-Bailleul (n°11) et de Prey (n°10) seront également fermées et déviées via la RD52 et RD833.



• Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025, la RN154 sera fermée dans le sens Rouen → Évreux, à partir de l’échangeur n°4 de Becdal.

🚗 Déviation via la RD71 puis la RD155 jusqu’à l’échangeur de Caër-Normanville.