Près de 4 kg de résine de cannabis saisis dans une Twingo, près de Rouen, après une course-poursuite

Dans le véhicule, les militaires ont découvert environ 3,8 kilos environ de résine de cannabis. La drogue a été naturellement saisie et le véhicule enlevé et placé dans un lieu sûr afin d'être soumis à des constatations de police technique et scientifique (recherche de traces et d'indices).



Des recherches ont été mises en place qui ont mobilisé longuement les gendarmes et des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) et de la brigade canine de la sécurité publique. Elles se sont avérées vaines.



C'est la deuxième belle affaire réalisée en peu de temps par le Peloton motorisé de Bourg-Achard, une unité qui dépend de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l'Eure. Il y a une quinzaine de jours, ils ont intercepté au pont de Tancarville, un camion transportant un container de 42 motos et scooters volés en région parisienne. La cargaison rejoignait le port du Havre pour être embarquée sur un navire à destination du continent africain.



