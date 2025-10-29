Normandie. Le tabagisme en forte baisse, mais les inégalités persistent

Une dynamique confirmée en Normandie
Mais ces progrès cachent de fortes disparités sociales. Le tabac reste deux fois plus présent chez les ouvriers que chez les cadres (25 % contre 12 %) et trois fois plus fréquent chez les personnes en précarité (30 % contre 10 % chez les plus aisées). Le chômage est aussi un facteur aggravant (près de 30 % contre 19 % chez les actifs).
🔍 Zoom : “1000 premiers jours sans tabac” en Normandie
L’ARS Normandie (agence régionale de Santé) lance un plan d’action inédit, centré sur les 3 premières années de vie, de la grossesse aux 3 ans de l’enfant. Objectif : bâtir une génération sans tabac d’ici 2032.
Médecins, sages-femmes, maternités, structures d’accueil de la petite enfance seront mobilisés pour intégrer systématiquement la prévention tabac dans leur accompagnement. Ce programme s’inscrit dans la dynamique du Mois sans tabac et se poursuivra jusqu’en novembre 2028.
Partenaires engagés : CHU de Rouen et Caen, Promotion Santé Normandie, CPAM, Rectorat, MSA, Addictions France, La Boussole, RSVA, Ligue contre le cancer, ESI 14, Fédération Addiction, etc.
Mois sans tabac fête ses 10 ans
Pour les aider : une appli dédiée, des kits gratuits, des tabacologues au bout du fil au 39 89, et des actions sur le terrain menées avec les ARS, les pharmacies, les professionnels de santé et les collectivités. Toutes les infos sont à retrouver sur mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr ou sur normandiesanstabac.fr.
