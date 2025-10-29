Normandie. Le tabagisme en forte baisse, mais les inégalités persistent

Dans la région Normandie, les efforts paient. Le taux de fumeurs quotidiens est passé de 30,8 % en 2014 à 16,6 % en 2024, un niveau comparable à la moyenne nationale. Le mouvement touche aussi les plus jeunes : chez les 18-29 ans, le tabagisme quotidien a reculé de 29 % à 18 % entre 2021 et 2024. Et 44 % des Français n’ont jamais fumé, un record.



Mais ces progrès cachent de fortes disparités sociales. Le tabac reste deux fois plus présent chez les ouvriers que chez les cadres (25 % contre 12 %) et trois fois plus fréquent chez les personnes en précarité (30 % contre 10 % chez les plus aisées). Le chômage est aussi un facteur aggravant (près de 30 % contre 19 % chez les actifs).