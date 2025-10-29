Connectez-vous S'inscrire

Normandie. Le tabagisme en forte baisse, mais les inégalités persistent


Depuis 2014, la France compte 4 millions de fumeurs quotidiens en moins. Une tendance confirmée en 2024, à la veille de la 10ᵉ édition du Mois sans tabac. En Normandie, plus de 2 200 personnes se sont déjà inscrites pour relever le défi des 30 jours sans cigarette.



Mercredi 29 Octobre 2025 - 17:26


« Cette opération, désormais incontournable en novembre, encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours et compte déjà plus de 2 200 inscrits en Normandie », selon l'agence régionale de Sanré - . Illustration Pixabay
La dernière édition du Baromètre de Santé publique France montre une nette diminution du tabagisme dans l’Hexagone. Après une stagnation pendant le Covid, les chiffres repartent à la baisse : en 2024, 25 % des adultes de 18 à 75 ans fument, contre 32 % en 2021. Le tabagisme quotidien, lui, chute de 25 % à 18 % sur la même période.

Une dynamique confirmée en Normandie

Dans la région Normandie, les efforts paient. Le taux de fumeurs quotidiens est passé de 30,8 % en 2014 à 16,6 % en 2024, un niveau comparable à la moyenne nationale. Le mouvement touche aussi les plus jeunes : chez les 18-29 ans, le tabagisme quotidien a reculé de 29 % à 18 % entre 2021 et 2024. Et 44 % des Français n’ont jamais fumé, un record.

Mais ces progrès cachent de fortes disparités sociales. Le tabac reste deux fois plus présent chez les ouvriers que chez les cadres (25 % contre 12 %) et trois fois plus fréquent chez les personnes en précarité (30 % contre 10 % chez les plus aisées). Le chômage est aussi un facteur aggravant (près de 30 % contre 19 % chez les actifs).

 

🔍 Zoom : “1000 premiers jours sans tabac” en Normandie

L’ARS Normandie (agence régionale de Santé) lance un plan d’action inédit, centré sur les 3 premières années de vie, de la grossesse aux 3 ans de l’enfant. Objectif : bâtir une génération sans tabac d’ici 2032.

Médecins, sages-femmes, maternités, structures d’accueil de la petite enfance seront mobilisés pour intégrer systématiquement la prévention tabac dans leur accompagnement. Ce programme s’inscrit dans la dynamique du Mois sans tabac et se poursuivra jusqu’en novembre 2028.

Partenaires engagés : CHU de Rouen et Caen, Promotion Santé Normandie, CPAM, Rectorat, MSA, Addictions France, La Boussole, RSVA, Ligue contre le cancer, ESI 14, Fédération Addiction, etc.


Mois sans tabac fête ses 10 ans

En Normandie, plus de 2 200 personnes se sont déjà inscrites pour relever le défi des 30 jours sans cigarette. - Illustration : guvo59/Pixabay
Le 1er novembre démarre la 10ᵉ édition du Mois sans tabac, avec un nouveau message : « Participer à Mois sans tabac augmente vos chances de devenir ex-fumeur ». En Normandie, plus de 2 200 personnes se sont déjà inscrites pour relever le défi des 30 jours sans cigarette.

Pour les aider : une appli dédiée, des kits gratuits, des tabacologues au bout du fil au 39 89, et des actions sur le terrain menées avec les ARS, les pharmacies, les professionnels de santé et les collectivités. Toutes les infos sont à retrouver sur mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr ou sur normandiesanstabac.fr.




