Le Havre : il exhibe une arme de poing lors de son admission à l'hôpital Flaubert

Un homme de 39 ans a exhibé une arme de poing alors qu'il venait d'être admis à l'hôpital Gustave-Flaubert au Havre (Seine-Maritime). Les faits se sont déroulés dimanche 13 décembre. Vers 13 heures, le commissariat du Havre reçoit un appel téléphonique de l'établissement hospitalier pour signaler qu'un patient a sorti une arme de poing au moment de son hospitalisation.



Un équipage se transporte immédiatement sur place, rue Gustave-Flaubert, mais à la vue des policiers, l'individu armé se réfugie dans une chambre et tente de dissimuler l'arme dans son blouson. Le suspect est visiblement alcoolisé et se montre très agressif à leur égard, comme s'il était dans un état second, relate une source policière.