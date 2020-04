Le Havre : deux policiers municipaux blessés en portant secours à un homme

Les sapeurs-pompiers et des policiers municipaux se rendent sur place et constatent en effet la présence d’un individu. Au moment où les policiers s’approchent, l’homme réagit violemment et frappe l’un d’eux au visage. Le mis en cause est maîtrisé difficilement. Un second policier est blessé au niveau du ventre.



Confié à la police nationale, l’auteur des violences, âgé de 49 ans, a été placé en garde à vue, laquelle a été prolongée sur instruction du parquet qui a demandé une expertise psychiatrique du quadragénaire.



Le fonctionnaire blessé au visage s’est vu délivrer un certificat médical avec huit jours d’interruption temporaire de travail. Le second à trois jours d’ITT.