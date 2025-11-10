Le Havre : contrôlé en état d’ivresse sur une trottinette électrique

Vers 2h45 du matin, des policiers du Havre remarquent deux hommes circulant sur une trottinette électrique. La patrouille décide alors de contrôler le conducteur en infraction qui refuse d’obtempérer et poursuit sa route depuis la rue Louis-Brindeau en direction du boulevard François-1er.



Les fonctionnaires regagnent leur véhicule et parviennent à rattraper l’engin. Le duo est finalement stoppé rue du Président-Wilson, à l’angle de la rue Foubert.