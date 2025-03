La présidente de l’Assemblée nationale ce vendredi à Évreux pour rendre hommage à Jean-Louis Debré

Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, se rendra ce vendredi à la mi-journée à Évreux, dans l’Eure, pour honorer la mémoire de Jean-Louis Debré, décédé dans la nuit du 3 au 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans. Ses obsèques ont été célébrées à la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides le 10 mars, il a ensuite été inhumé au cimetière du Montparnasse.



Magistrat, maire d’Évreux, député de l’Eure, ministre de l’Intérieur, Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré a marqué de son empreinte la vie politique française.



Président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007, il voyait cette fonction comme « l’honneur d’une vie », décrivant l’Hémicycle comme « un lieu magique de la République ». À travers sa présence, Mme Braun-Pivet souhaite saluer son héritage républicain et son engagement indéfectible pour les valeurs démocratiques.



Programme prévisionnel



Cérémonie officielle en hommage à Jean-Louis Debré, organisée par la municipalité d’Évreux aura lieu sur la place du Général de Gaulle. Elle débutera ce vendredi à 12 heures et sera présidée par Mme Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale



De nombreuses personnalités seront présentes : Guy Lefrand, maire d’Évreux, Hervé Morin, président de la Région Normandie, Alexandre Rassaert, président du Département de l’Eure et Guillaume Debré, fils de Jean-Louis Debré.



Allocutions, minute de silence, recueillement et signature du livre d’or ponctueront cette cérémonie.