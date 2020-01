La collision entre deux voitures fait six blessés, dont deux graves, près de Neufchâtel-en-Bray

Six personnes ont été blessées dans un accident qui a impliqué deux véhicules de tourisme, ce jeudi en début d'après-midi à Sainte-Geneviève, une commune proche de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime). La collision, qui a opposé une Opel Zafira et une Peugeot 3008, s'est produite à une intersection entre la D83 (route de l'église) et la D1, dans des circonstances que l'enquête de gendarmerie va devoir déterminer.



Le choc a été violent : une femme de 42 ans et un enfant de 11 ans ont été grièvement blessés. Les deux victimes ont reçu les premiers soins par l'équipe du SMUR, avant d'être évacués vers le CHU de Rouen. La nature des blessures de la femme, dont l'état est qualifié d'urgence absolue, a nécessité son transport par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76. L'enfant qui souffre d'un traumatisme crânien a été transporté par la route.



Trois femmes et un homme ont également été blessés dans l'accident. Ils ont été conduits aux urgences de l'hôpital Charles-Nicolle à Rouen pour examen. Leur état n'inspirait pas d'inquiétudes.



Cette intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers et sept véhicules de secours, principalement des ambulances.