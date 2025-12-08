Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un exercice sécurité civile déclenchera sirènes et alertes téléphoniques jeudi à Montville


Un vaste exercice de sécurité civile se déroulera jeudi 11 décembre à Montville sur le site Brenntag, avec déclenchement des sirènes et de FR-Alert pour tester le dispositif d’urgence.



Lundi 8 Décembre 2025 - 18:33


Illustration
Illustration
Un impressionnant dispositif sera testé ce jeudi 11 décembre autour de l’usine Brenntag à Montville, en Seine-Maritime. Les autorités simuleront un nuage toxique afin de vérifier l’efficacité du Plan particulier d’intervention (PPI) de l’entreprise Brenntag France, dont le groupe est leader mondial du marché de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients.. L'usine seinomarine est classée Seveso seuil haut.

Les sirènes communales de Montville et Malaunay, celles de l’exploitant, ainsi que le système FR-Alert seront activés pour prévenir les habitants, indique la préfecture de Seine-Maritime sur ses réseaux sociaux. Une notification et un SMS pourront être reçus sur les téléphones des personnes situées dans le périmètre.

Un test grandeur nature sans impact pour le public

La préfecture insiste sur le caractère fictif de l’opération. Aucune consigne particulière ne sera demandée aux riverains et l’exercice n’entraînera pas de perturbation dans l’espace public.

FR-Alert, comment ça marche ?
  • Ce système d’alerte national permet aux autorités d’envoyer automatiquement une notification sonore et un SMS à toute personne présente dans une zone de danger, même sans inscription préalable. Il se déclenche lors d’accidents industriels, risques naturels ou situations de crise majeures.





