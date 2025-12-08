Connectez-vous S'inscrire

Dépollution à Neufchâtel-en-Bray : l’État retire deux anciennes cuves de goudron enterrées


Une substance noire remontait régulièrement en surface près d’un parking commercial. Trois semaines de travaux sont engagées pour supprimer la source de la pollution.



Lundi 8 Décembre 2025 - 19:28


Le chantier de dépollution a démarré officiellement ce lundi matin - Photo Préfecture de Seine-Maritime
Le chantier de dépollution a démarré officiellement ce lundi matin - Photo Préfecture de Seine-Maritime
À Neufchâtel-en-Bray, une opération de dépollution vient de démarrer dans le secteur des rues Grande-Flandre et Petite-Vitesse. Deux anciennes cuves goudronnières, enfouies depuis près d’un siècle, ont été identifiées comme à l’origine de remontées polluantes sur le parking d’un commerce.

L’origine du problème retrouvée dans des cuves posées en 1932

En janvier 2025, une matière noire, visqueuse et odorante a été repérée sur le site. Les analyses menées par l’OFB ont confirmé la présence d’hydrocarbures et de zinc. Une inspection de la DREAL au cœur de l’été a permis de localiser la pollution dans un talus et un bassin d’infiltration, où reposaient deux cuves datant de 1932, utilisées autrefois pour stocker du goudron routier.

      A lire aussi     
Neufchâtel-en-Bray. Des cuves de goudron vieilles d’un siècle retirées en urgence

Face à la situation, l’État et la commune ont mis en œuvre des mesures d’urgence. Le préfet a signé un premier arrêté en juillet 2025 imposant des analyses régulières des eaux, des sédiments et de l’air. La commune a sécurisé la zone, assaini le réseau pluvial et évacué les eaux contaminées vers des filières adaptées. En octobre, l’ARS (Agence régionale de santé de Normandie) a confirmé l’absence de risque sanitaire pour les riverains, selon les relevés d’air réalisés autour du site.

Une opération lourde pilotée par l’État

Depuis le 1er décembre, la société Ortec Soléo Normandie procède à l’extraction des cuves, à leur démantèlement et au retrait des terres polluées tout autour. Le chantier, d’un montant de 476 760 €, devrait durer environ trois semaines. Il concerne une partie du parking de la société Gueudet, un talus et le bassin d’infiltration. L’accès au parking restera partiellement ouvert pour préserver l’activité des commerces.

Outre l’extraction des cuves et de leur contenu, la couche d’enrobé imprégnée par les écoulements superficiels sera décapée puis reconstruite. Les déchets et terres polluées seront évacués vers des filières spécialisées. Une phase complémentaire de dépollution des sols sera envisagée selon les résultats d’analyses après chantier.
 





Mots clés : cuves de goudron, dépollution, Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime





http://

Dépollution à Neufchâtel-en-Bray : l’État retire deux anciennes cuves de goudron enterrées

08/12/2025

Le Havre : six mois de prison ferme pour l’auteur des tags nazis sur l’école d’art et design

08/12/2025

Collision entre deux véhicules à Tancarville : un homme héliporté par Dragon76 au CHU de Rouen

08/12/2025

Refus d'obtempérer et course-poursuite entre Le Havre et Sainte-Adresse : les occupants d’une Clio interpellés

08/12/2025

Le Havre : un supporter interpellé au Stade Océane après des injures racistes envers des agents de sécurité

08/12/2025

Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

07/12/2025

Le Havre : trois voitures en feu… et la façade d’un immeuble touchée

07/12/2025

Yvelines. Aidez la police à retrouver Ismael, 11 ans, disparu depuis vendredi

07/12/2025

Fontaine-Le-Bourg : un automobiliste coincé dans un ravin après une sortie de route

06/12/2025

Déville-lès-Rouen : une jeune femme blessée après une chute du premier étage

06/12/2025

Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

06/12/2025

A150 : nouvelle campagne de sondages, la voie de gauche fermée plusieurs nuits vers Rouen

06/12/2025

Sainte-Barbe : Pont-Audemer accueille la cérémonie départementale en hommage aux pompiers de l’Eure

05/12/2025

Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC

05/12/2025

Yvelines : la police recherche les témoins d'un accident entre un bus et une femme âgée à Chambourcy

05/12/2025

Une maison détruite par les flammes à Chavigny-Bailleul : six riverains évacués dans la nuit

05/12/2025

Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

05/12/2025

Trois personnes blessées dans un face-à-face entre deux voitures à Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime

05/12/2025

Grippe aviaire : un premier foyer détecté dans un élevage de faisans des Yvelines

04/12/2025

Un blessé évacué par hélicoptère depuis un navire du parc éolien en baie de Seine

04/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

05/12/2025 -

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025 -

Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé

03/12/2025 -

Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

07/12/2025 -

Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

06/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen