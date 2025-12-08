Dépollution à Neufchâtel-en-Bray : l’État retire deux anciennes cuves de goudron enterrées

A lire aussi

En janvier 2025, une matière noire, visqueuse et odorante a été repérée sur le site. Les analyses menées par l’OFB ont confirmé la présence d’hydrocarbures et de zinc. Une inspection de la DREAL au cœur de l’été a permis de localiser la pollution dans un talus et un bassin d’infiltration, où reposaient deux cuves datant de 1932, utilisées autrefois pour stocker du goudron routier.Face à la situation, l’État et la commune ont mis en œuvre des mesures d’urgence. Le préfet a signé un premier arrêté en juillet 2025 imposant des analyses régulières des eaux, des sédiments et de l’air. La commune a sécurisé la zone, assaini le réseau pluvial et évacué les eaux contaminées vers des filières adaptées. En octobre, l’ARS (Agence régionale de santé de Normandie) a confirmé l’absence de risque sanitaire pour les riverains, selon les relevés d’air réalisés autour du site.