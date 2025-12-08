Dépollution à Neufchâtel-en-Bray : l’État retire deux anciennes cuves de goudron enterrées

Le chantier de dépollution a démarré officiellement ce lundi matin - Photo Préfecture de Seine-Maritime
À Neufchâtel-en-Bray, une opération de dépollution vient de démarrer dans le secteur des rues Grande-Flandre et Petite-Vitesse. Deux anciennes cuves goudronnières, enfouies depuis près d’un siècle, ont été identifiées comme à l’origine de remontées polluantes sur le parking d’un commerce.
L’origine du problème retrouvée dans des cuves posées en 1932
En janvier 2025, une matière noire, visqueuse et odorante a été repérée sur le site. Les analyses menées par l’OFB ont confirmé la présence d’hydrocarbures et de zinc. Une inspection de la DREAL au cœur de l’été a permis de localiser la pollution dans un talus et un bassin d’infiltration, où reposaient deux cuves datant de 1932, utilisées autrefois pour stocker du goudron routier.
Face à la situation, l’État et la commune ont mis en œuvre des mesures d’urgence. Le préfet a signé un premier arrêté en juillet 2025 imposant des analyses régulières des eaux, des sédiments et de l’air. La commune a sécurisé la zone, assaini le réseau pluvial et évacué les eaux contaminées vers des filières adaptées. En octobre, l’ARS (Agence régionale de santé de Normandie) a confirmé l’absence de risque sanitaire pour les riverains, selon les relevés d’air réalisés autour du site.
Une opération lourde pilotée par l’État
Depuis le 1er décembre, la société Ortec Soléo Normandie procède à l’extraction des cuves, à leur démantèlement et au retrait des terres polluées tout autour. Le chantier, d’un montant de 476 760 €, devrait durer environ trois semaines. Il concerne une partie du parking de la société Gueudet, un talus et le bassin d’infiltration. L’accès au parking restera partiellement ouvert pour préserver l’activité des commerces.
Outre l’extraction des cuves et de leur contenu, la couche d’enrobé imprégnée par les écoulements superficiels sera décapée puis reconstruite. Les déchets et terres polluées seront évacués vers des filières spécialisées. Une phase complémentaire de dépollution des sols sera envisagée selon les résultats d’analyses après chantier.
🚧#neufchatelenbray - Chantier de dépollution— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) December 8, 2025
L’État procède actuellement au retrait d’anciennes cuves de goudron, situées non loin de l’intersection des rues Grande-Flandre et de la Petite-Vitesse, @villeneufchatel
Ces cuves, enterrées depuis les années 1930, se sont révélées… pic.twitter.com/cdtubT921z
