Le Havre : six mois de prison ferme pour l’auteur des tags nazis sur l’école d’art et design

Un jeune majeur a été jugé ce lundi au Havre pour avoir apposé des symboles nazis sur un mur de l’École supérieure d’art et design (ESAD), rue Demidoff. Une étoile de David, les lettres « N/Y » et deux éclairs avaient été inscrits sur la façade. Identifié grâce à une photographie prise par un étudiant, il avait été interpellé puis placé en garde à vue.
Lors d’une perquisition menée à son domicile, les enquêteurs ont découvert plusieurs drapeaux et autocollants nazis ainsi qu’un exemplaire de Mein Kampf. Ils ont également saisi une ceinture dotée d’une boucle en forme de poing américain, constituant une arme de catégorie A.
Il reconnaît les faits devant le tribunal
S’il avait nié les faits en garde à vue, le jeune homme a admis à l’audience être l’auteur des inscriptions, tout en rejetant toute intention d’apologie de crime de guerre ou de crime contre l’humanité. Le parquet a retenu plusieurs chefs d’accusation : apologie publique de crime de guerre en récidive légale, dégradations aggravées dans un établissement éducatif avec dissimulation du visage, et détention non autorisée d’un objet assimilé à une arme.
Chef d’inculpation principal : apologie publique de crime de guerre ou crime contre l’humanité, considéré particulièrement aggravé lorsqu’il survient dans un établissement d’enseignement ou en état de récidive.
Le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Une partie d’un précédent sursis probatoire, prononcé au Havre, a été révoquée, ajoutant deux mois supplémentaires à la peine, a précisé la procureure de la République, Soizic Guillaume.
