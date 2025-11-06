 InfoNormandie – Actualités locales en continu
La Police nationale recrute des policiers adjoints en Seine-Maritime : une chance pour les jeunes sans diplôme


La Police nationale recrute des policiers adjoints en Seine-Maritime. Plusieurs postes sont à pourvoir dans les commissariats du département. Une chance pour les jeunes de 18 à 30 ans de rejoindre les rangs et d’œuvrer au plus près du terrain.



Jeudi 6 Novembre 2025 - 13:08


Illustration
Illustration
Vous avez entre 18 et 30 ans, un vrai sens du service public et l’envie de faire bouger les choses ? La Police nationale lance une nouvelle campagne de recrutement de policiers adjoints en Seine-Maritime, sans condition de diplôme. Une opportunité concrète pour s’engager au service de la sécurité de proximité.

Des postes dans plusieurs villes du département

Jusqu’au 4 janvier 2026, les inscriptions sont ouvertes pour devenir policier adjoint dans plusieurs commissariats du département : Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp ou encore Dieppe.

Ces agents, sous statut contractuel, épaulent les policiers dans de nombreuses missions de terrain : patrouilles, interpellations, opérations de sécurisation, mais aussi accueil du public dans les commissariats. Un métier utile, au cœur des réalités locales.
 

📌 Conditions d’accès et avantages

Âge requis : 18 à moins de 30 ans
Aucun diplôme exigé
Contrat : 3 ans renouvelable une fois
Formation : 4 mois, rémunérée
Salaire net : 1 528 €/mois dès l’entrée en formation (en province)

Les candidatures se font directement en ligne : police-nationale.interieur.gouv.fr – Recrutement policier adjoint 76

📅 Calendrier

Campagne en cours : jusqu’au 4 janvier 2026
Prochaine session de formation : courant 2026

Postes à pourvoir dans les villes suivantes : Rouen – Le Havre – Bolbec – Lillebonne – Fécamp – Dieppe




Mots clés : police nationale, policier adjoint, recrutement, Seine-Maritime




