L'eau du robinet impropre à la consommation dans 15 communes de Seine-Maritime

Cailly

Saint-Germain-sous-Cailly

La Rue Saint Pierre

Saint-André-sur-Cailly

Vieux-Manoir

Pierreval

Bierville

Longuerue

Morgny La Pommeraie (hameau de la Pommeraie)

Fontaine Le Bourg (le Maltrait)



Pour le secteur du syndicat de Mont-Cauvaire, sont concernées cinq communes en totalité ou en partie (1 800 habitants) :



Communes impactées en totalité :

Mont-Cauvaire

Les-Authieux-Ratieville

Claville-Motteville



Communes impactées partiellement :

Clères : rue des Mares, rue de la Futaie, impasse de la sente a panier, rue de la Futaie, rue du trou à barbe, route de mont Cauvaire, route de la Houssiette, route de Fontaine le Bourg, rue de la Seille, rue du Hamel, route du Mont Piel, chemin des Aubépines.

Fontaine-Le-Bourg : rue du Hamel, route du Mont Piel, chemin des Aubépines, chemin du Mesnil Englier, chemin du Thil, chemin les Maisonnettes, Tour du Creux, cote de la justice, rue du Rombosc.

L'eau du robinet distribuée par le syndicat des 3 sources du Haut-Cailly (Cailly, Varenne Béthune), et le syndicat d’eau potable de Mont-Cauvaire, en Seine-Maritime, est temporairement impropre à la consommation jusqu'à nouvel ordre annonce l'Agence régionale de Sante (ARS) de Normandie. Quinze communes en totalité ou en partie (soit environ 6 200 habitants) sont concernées.En conséquence, les habitants de ces quinze communes sont invités à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.Elle ne doit pas, en particulier, être utilisée pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des aliments sauf si elle est portée à ébullition.sont concernées par cette recommandation de ne pas consommer l'eau de huit communes en totalité et deux autres en partie, soit en tout 4 400 habitants environ :Communes en totalité :Communes concernées en partie :