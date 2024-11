Seine-Maritime. Grand-Quevilly mobilisée contre les violences faites aux femmes

La compagnie de théâtre amateur Carpe Diem présentera la pièce « Girls and Boys » de Dennis Kelly. Ce monologue intense, incarné par une femme seule en scène, explore les étapes d’une relation amoureuse : du coup de foudre à l’effondrement, de la joie à la violence. À travers un récit poignant et sincère, la pièce interroge les dynamiques de couple et met en lumière les ravages des violences domestiques.



« Girls and Boys » est une œuvre forte qui invite à la réflexion sur un sujet de société essentiel. Elle met en avant les ressentis et le vécu d’une femme, tout en rendant hommage à celles qui brisent le silence face aux violences.