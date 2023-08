La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, en visite en Seine-Maritime vendredi 1er septembre

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est attendue ce vendredi 1er septembre, en milieu de matinée, à Rouen et à Notre-­Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime.La ministre échangera avec les équipes de la mairie de Rouen dans le cadre de la candidature de la ville pour devenir capitale européenne de la culture en 2028 et rencontrera les principaux acteurs culturels, indique le communiqué officiel de la préfecture.Par la même occasion, elle se rendra à la médiathèque départementale située à Notre-Dame­-de-Bonneville, dans le cadre du déploiement du plan bibliothèque.Elle visitera ensuite, dans cette même ville, l’exposition « Esclavage, mémoires normandes » au musée industriel de la Corderie Vallois. Cette exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture est le fruit d’un partenariat entre les villes de Honfleur, Le Havre, et la Métropole Rouen Normandie.Enfin, la ministre visitera le musée Le Silo consacré à l’art minimal et à l’art conceptuel.