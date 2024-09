Grande chasse aux déchets à Grand Quevilly le 25 Septembre

Pour cette édition, une après-midi festive et ludique est prévue afin d'allier action écologique et convivialité. Les Quevillais sont invités à se rassembler dès 14h au Parc des Provinces, où ils pourront participer à un ramassage collaboratif des déchets tout en profitant d'animations gratuites axées sur leur valorisation.



La Ville mettra à disposition tout le matériel nécessaire pour le ramassage, incluant poubelles et pinces, garantissant ainsi que chaque participant puisse contribuer efficacement à cet effort collectif.



Plusieurs parcours seront proposés, permettant à chacun de choisir celui qui lui convient le mieux. Tous les parcours sont accessibles et adaptés à tous les âges, avec un accompagnement assuré par les équipes municipales.