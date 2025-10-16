Connectez-vous S'inscrire





Justice. Un nouveau portail internet pour guider les victimes dans leurs démarches


Le ministère de la Justice vient de lancer un espace dédié aux victimes sur son site officiel. Objectif : simplifier l’accès à l’information et renforcer l’accompagnement.



Jeudi 16 Octobre 2025 - 15:35


L’image du nouveau portail mis en place par le ministère de la Justice
Désormais, toute personne victime d’une infraction peut trouver, en quelques clics, des réponses à ses questions et les premiers outils pour entamer une démarche judiciaire. Le site Justice.fr s’enrichit d’une nouvelle rubrique baptisée « Je suis victime », qui centralise conseils pratiques, contacts utiles et procédures à suivre.

Ce nouveau portail, voulu par Gérald Darmanin, garde des Sceaux, marque un tournant dans la politique d’accompagnement des victimes. Dans une lettre adressée aux agents du ministère le 13 octobre, il a exprimé sa volonté de recentrer l’action du ministère autour des victimes, en leur offrant un meilleur accueil, davantage de respect et des outils plus accessibles.

Une porte d’entrée unique et intuitive

Concrètement, l’onglet « Je suis victime » donne accès à des informations sur les droits des victimes, les démarches à effectuer (plainte, indemnisation, protection), ainsi qu’à une cartographie des structures locales d’aide. Il est également possible de suivre l’évolution de son dossier via un espace sécurisé.

Ce portail complète l’offre de services numériques de justice, qui permet déjà de déposer certaines demandes en ligne ou de s’informer sur les procédures en cours, le tout sans se déplacer.



📌 À noter

L’adresse à retenir : 
https://www.justice.fr/je-suis-victime




