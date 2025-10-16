Justice. Un nouveau portail internet pour guider les victimes dans leurs démarches

Concrètement, l’onglet « Je suis victime » donne accès à des informations sur les droits des victimes, les démarches à effectuer (plainte, indemnisation, protection), ainsi qu’à une cartographie des structures locales d’aide. Il est également possible de suivre l’évolution de son dossier via un espace sécurisé.

Ce portail complète l’offre de services numériques de justice, qui permet déjà de déposer certaines demandes en ligne ou de s’informer sur les procédures en cours, le tout sans se déplacer.

⸻

📌 À noter

L’adresse à retenir :