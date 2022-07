InfoRoute. Trafic saturé sur l’A13 ce matin à cause d’un accident de poids lourd, dans les Yvelines

Depuis 4h30 ce matin, un poids-lourd est couché dans le fossé sur l’autoroute A13 à la hauteur de Noisy-le-Roi (Yvelines) entraînant la neutralisation de de la voie de droite.



Vers 7 heures, la circulation était saturée vers Paris entre Orgeval et Rocquencourt, soit sur 11 km.



Afin de procéder au relevage du poids-lourd, l’autoroute sera fermée après la pointe de trafic du matin, prévient Bison Futé. (L’opération de relevage devrait finalement avoir lieu vers 22 h ce lundi soir).



La circulation est actuellement très difficile en amont de l'accident, il est donc conseillé d’éviter le secteur dans la mesure du possible.



Pour rejoindre Paris depuis Orgeval, il est conseillé de prendre l'A14 (autoroute à péage) et rejoindre Paris au niveau de la Porte Maillot.