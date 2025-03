Incendies en série de hangars agricoles en Seine-Maritime : un homme de 52 ans en détention provisoire

Soulagement pour les exploitants agricoles de la région de Dieppe ? Un suspect, un homme de 52 ans, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête confiée à la gendarmerie suite à une série d'incendies volontaires ciblant des bâtiments et hangars agricoles Le dernier sinistre en date remonte au 16 mars dernier, à Auffay, une commune rattachée à Val-de-Scie : trente taurillons ont péri dans un hangar de 900 m², entièrement ravagé par les flammes. Cet acte s'inscrit dans une vague d'incendies qui a touché la région depuis 2023, principalement dans les secteurs de Bacqueville-en-Caux et Tôtes, suscitant inquiétude et colère parmi les agriculteurs et les habitants. Pas moins de onze enquêtes pour "incendie volontaire" ont été ouvertes.