Incendies de hangars agricoles en Seine-Maritime : l’inquiétude grandit, 12 enquêtes ouvertes depuis 2023

Pour lutter contre cette vague d’incendies, les services de gendarmerie ont déployé des mesures renforcées, à savoir : 15 opérations anti-délinquance ciblées ont été menées sur réquisition de la procureure, un renforcement des patrouilles permet d’assurer une surveillance accrue, un canal de communication direct entre les agriculteurs et la gendarmerie a été instauré et sera étendu à d’autres communes. Des diagnostics sûreté individualisés sont par ailleurs proposés aux exploitants via des référents sûreté de la gendarmerie.



Sur le plan judiciaire, plus de 60 auditions ont déjà été réalisées et chaque incendie fait l’objet d’une enquête approfondie avec mobilisation de la cellule d’identification criminelle et d’experts incendie. Un groupe de travail spécifique a été constitué pour améliorer les capacités d’investigation.