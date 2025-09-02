Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

Les sapeurs-pompiers ont en charge une victime. Un employé a été légèrement blessé et transporté au centre hospitalier Jacques-Monod pour des examens.

Au total, 37 sapeurs-pompiers et 20 engins ont été engagés sur l’opération. Leur action rapide et coordonnée, l’incendie a été maîtrisé sans conséquence majeure pour l’outil de production ni pour l’environnement.