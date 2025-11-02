Incendie criminel à la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime) : quatre jeunes mis en examen

L’enquête a été confiée au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) de Rouen et menée par la direction de la criminalité organisée et spécialisée et la division de la criminalité territoriale. Grâce à des vidéosurveillances, des écoutes, des surveillances et techniques spéciales, les policiers sont remontés jusqu’aux auteurs présumés. Il s’agit d’un groupe de jeunes bien organisé, animé par un mobile de vengeance. Quelques heures avant l’incendie, une motocross circulant illégalement avait été saisie par la police municipale. L’un des mis en cause, propriétaire du deux-roues, aurait voulu se “venger”.



Selon les éléments de l’enquête, deux hommes gantés, encagoulés et munis de bidons d’essence auraient pénétré dans la mairie pour y mettre le feu, aidés de deux complices restés au volant d’un véhicule utilisé pour se rendre à une station-service, où les bidons avaient été remplis peu avant les faits, détaille Pierre Gérard, procureur adjoint de Rouen dans un communiqué publié ce dimanche soir.