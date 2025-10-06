Grave accident près de Dieppe : une motarde décède, sa passagère grièvement blessée

Selon les premières constatations et les témoignages, la motocycliste, âgée de 25 ans, circulait dans le sens montant et aurait entrepris un dépassement malgré une ligne blanche. Elle a violemment percuté un véhicule arrivant en sens inverse. Le choc a été extrêmement violent, « d'une violence inouie », indique-t-on à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). : la moto et ses deux occupantes ont été projetées une cinquantaine de mètres plus loin



La conductrice du deux-roues a été prise en charge en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention rapide des secours, elle a été déclarée décédée sur les lieux. Sa passagère, une femme de 24 ans, souffre d’un arrachement à la jambe gauche, d’une fracture du poignet et d'autres blessures graves. Son pronostic vital est engagé. Elle a été transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier Jacques Monod, à Montivilliers près du Havre.