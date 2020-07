Fortes chaleurs : risque très sévère de feux d’espaces naturels dans l’Eure

Le Préfet de l’Eure préconise les mesures spécifiques suivantes :



• l’application des mesures de prévention pour la réalisation des chantiers de récoltes ;



• limiter les opérations d’entretien d’espaces verts aux abords des voies routières et autoroutières (fauchage, broyage, …) ;



• limiter les travaux en forêt ;



• décaler dans le temps la circulation des engins motorisés non agricoles sur les chemins/pistes et en forêt.



Il appelle par ailleurs au strict respect des règles de prévention :



• ne pas fumer en forêt ou a proximité d’un champ ;



• ne pas allumer de feu, même si vous pensez avoir pris toutes les précautions utiles ;



• ne jetez pas vos mégots par la fenêtre de votre véhicule ;



• le brûlage de déchets verts demeure interdit dans le département par arrêté préfectoral.



« La sécurité des espaces naturels du département est la responsabilité de chacun. La responsabilité civile et pénale peut être engagée en cas d’atteinte aux personnes ou aux biens », rappelle le représentant de l’État.