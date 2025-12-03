Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Mailys, 15 ans, retrouvée saine et sauve à Tours, 9 jours après sa disparition


Publié le Mercredi 3 Décembre 2025 à 13:32

Disparue dans les Yvelines depuis plus d’une semaine, l’adolescente de 15 ans a finalement été retrouvée saine et sauve. La police confirme la fin de l’appel à témoins.



Un appel à témoin pour disparition inquiétante avait été diffusé par le mpolice le 25 novembre - DIPN78
Portée disparue depuis le 21 novembre 2025 après avoir quitté le domicile familial à Andrésy (Yvelines), Mailys, 15 ans, a été retrouvée saine et sauve le 30 novembre 2025 à Tours (Indre-et-Loire), annonce ce mercredi la Direction interdépartementale de la Police nationale des Yvelines.

L’adolescente faisait l’objet d’un appel à témoins pour disparition inquiétante diffusé à l’échelle régionale, précisant qu’elle pouvait se trouver dans le secteur de Creil (Oise). Sa disparition avait mobilisé de nombreux relais médiatiques et de terrain.

Les services de police confirment que l’appel à témoins est désormais levé. Aucune précision supplémentaire n’a été apportée, à ce stade, sur les circonstances de la découverte ni sur les conditions de sa prise en charge



