Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)


Un dramatique accident s’est produit tôt ce matin sur la D830, entre La Neuve-Lyre et Rugles, dans l’Eure. Seul en cause, un automobiliste a perdu la vie après une sortie de route et un choc d’une extrême violence contre un poteau électrique en béton.



Samedi 29 Novembre 2025 - 09:51


Le véhicule roulait à une vitesse inadaptée à cette route départementale - Illustration
L'accident s’est produit ce samedi matin vers 5h30 sur la commune de Neaufles-Auverny (Eure). Pour une raison encore indéterminée, une voiture a quitté sa trajectoire avant de s'encastrer de plein fouet dans un poteau électrique à haute tension. L'état du véhicule et du poteau en béton, fortement endommagés, témoignent de la  violence.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur, un homme de 40 ans, était inconscient et incarcéré dans l’habitacle. Rapidement désincarcéré, il se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont tenté de le réanimer en attendant l’arrivée de l’équipe médicale du SMUR (stucture médicale d'urgence et de réanimation) de l’Aigle.

Le conducteur succombe à ses blessures

Malgré les tentatives de réanimation engagées sur place, le quadragénaire a été déclaré décédé par le médecin urgentiste. Le décès a été constaté sur les lieux de l’accident.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. La circulation a été sécurisée sur la RD830 le temps de l’intervention et des constatations. Les premières investigations laissent penser que l'automobiliste roulait à une allure inadaptée au moment de sa sortie de route.

 





Mots clés : accident, enquête, Eure, faits divers, gendarmerie, pompiers





