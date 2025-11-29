Un automobiliste de 40 ans tué dans un violent choc contre un poteau électrique à Neaufles-Auverny (Eure)

Un dramatique accident s’est produit tôt ce matin sur la D830, entre La Neuve-Lyre et Rugles, dans l’Eure. Seul en cause, un automobiliste a perdu la vie après une sortie de route et un choc d’une extrême violence contre un poteau électrique en béton.