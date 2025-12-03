Collision entre une voiture et une trottinette à Rouen : trois blessés transportés à l'hôpital

Un accident de la circulation impliquant un véhicule léger et une trottinette s’est produit ce mercredi en fin d’après-midi, quai Gaston-Boulet, à Rouen. Quatre personnes ont été impliquées, dont trois légèrement blessées.