Collision entre une voiture et une trottinette à Rouen : trois blessés transportés à l'hôpital

Trois blessés légers ont été évacués vers le centre hospitalier après évaluation par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi à 17h42 sur le quai Gaston-Boulet, à Rouen, pour un accident de circulation mettant en cause une voiture et une trottinette. À leur arrivée sur place, quatre victimes étaient à déplorer.
Douze sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre engins, ont rapidement procédé aux bilans et à la prise en charge des victimes. Trois blessés légers ont été transportés vers un centre hospitalier pour des examens de contrôle.
Douze sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre engins, ont rapidement procédé aux bilans et à la prise en charge des victimes. Trois blessés légers ont été transportés vers un centre hospitalier pour des examens de contrôle.
Les circonstances restent à établir
Une quatrième personne, en état de choc, a été laissée sur place après évaluation médicale. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours.
Les circonstances exactes de cette collision entre le véhicule et la trottinette restent à préciser. Une enquête devra déterminer les responsabilités.
Les circonstances exactes de cette collision entre le véhicule et la trottinette restent à préciser. Une enquête devra déterminer les responsabilités.
Les autres infos du jour
-
Une trottinette prend feu dans un immeuble à Rouen : trois personnes intoxiquées par les fumées
-
Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé
-
Eure. Il chute d'une machine agricole : un homme de 55 ans blessé grièvement à Mesnil-en-Ouche
-
Deux mineurs, dont un sous mesure judiciaire, interpellés à Harfleur dans une voiture volée