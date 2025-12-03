Connectez-vous S'inscrire

Collision entre une voiture et une trottinette à Rouen : trois blessés transportés à l'hôpital


Un accident de la circulation impliquant un véhicule léger et une trottinette s’est produit ce mercredi en fin d’après-midi, quai Gaston-Boulet, à Rouen. Quatre personnes ont été impliquées, dont trois légèrement blessées.



Mercredi 3 Décembre 2025 - 19:44


Trois blessés légers ont été évacués vers le centre hospitalier après évaluation par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Trois blessés légers ont été évacués vers le centre hospitalier après évaluation par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi à 17h42 sur le quai Gaston-Boulet, à Rouen, pour un accident de circulation mettant en cause une voiture et une trottinette. À leur arrivée sur place, quatre victimes étaient à déplorer.

Douze sapeurs-pompiers, mobilisés avec quatre engins, ont rapidement procédé aux bilans et à la prise en charge des victimes. Trois blessés légers ont été transportés vers un centre hospitalier pour des examens de contrôle.

Les circonstances restent à établir

Une quatrième personne, en état de choc, a été laissée sur place après évaluation médicale. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours.

Les circonstances exactes de cette collision entre le véhicule et la trottinette restent à préciser. Une enquête devra déterminer les responsabilités.





