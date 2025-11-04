Connectez-vous S'inscrire

Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées




Mardi 4 Novembre 2025 - 08:01


Illustration
Illustration
Un incendie particulièrement violent s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, à Montville (Seine-Maritime), touchant une maison de ville en bande située rue André-Martin.

Trois maisons épargnées par les flammes

À leur arrivée sur place vers 23h30, les sapeurs-pompiers ont constaté un feu de combles déjà bien engagé dans une maison à étage (+ combles), en tête d’une bande de cinq habitations mitoyennes. Les flammes progressent rapidement, menaçant l’ensemble de l’habitation. 

Quelque 25 sapeurs-pompiers et 8 engins, dont un moyen aérien et trois lances, ont été déployés pour maîtriser l’incendie et stopper la propagation. Grâce à leur action rapide et coordonnée et aux moyens engagés, trois des cinq habitations ont pu être épargnées par les flammes.

​Cinq personnes relogées

Le sinistre n’a pas fait aucune victime, mais cinq personnes, sinistrées, devront être relogées.

La gendarmerie et les services techniques ont également été mobilisés. Une enquête devra déterminer l’origine du départ de feu.




Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, Montville, pompiers, Seine-Maritime



Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

04/11/2025

Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité

03/11/2025

Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

03/11/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

03/11/2025

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025

Incendie criminel à la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime) : quatre jeunes mis en examen

02/11/2025

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025

Suspicion de fuite de gaz à l’Ehpad de Saint-Crespin en Seine-Maritime : fausse alerte

02/11/2025

Accident sur l’A13 à Oissel : deux blessés et une circulation fortement ralentie

01/11/2025

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025

Le Havre : il roule sans permis dans la voiture de sa grand-mère

31/10/2025

Pris en chasse par la police, le chauffard finit sa course dans une clôture à Sotteville-lès-Rouen

31/10/2025

Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine

31/10/2025

Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux

30/10/2025

Un hangar agricole de 500 m² ravagé par les flammes à Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux

30/10/2025

Incendie dans un immeuble à Évreux : 18 personnes évacuées dans la nuit

30/10/2025

Le Havre : un automobiliste grille un feu rouge et prend des risques dans le tunnel Jenner

30/10/2025

Le Havre : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement

30/10/2025

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025 -

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025 -

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025 -

A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

28/10/2025 -

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025 -

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen