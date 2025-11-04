Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

À leur arrivée sur place vers 23h30, les sapeurs-pompiers ont constaté un feu de combles déjà bien engagé dans une maison à étage (+ combles), en tête d’une bande de cinq habitations mitoyennes. Les flammes progressent rapidement, menaçant l’ensemble de l’habitation.



Quelque 25 sapeurs-pompiers et 8 engins, dont un moyen aérien et trois lances, ont été déployés pour maîtriser l’incendie et stopper la propagation. Grâce à leur action rapide et coordonnée et aux moyens engagés, trois des cinq habitations ont pu être épargnées par les flammes.